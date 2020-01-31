Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, İngiltere’de de ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki kişide koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı aileden 2 kişide korona virüsü tespit ettik. Hastalar kontrol altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.