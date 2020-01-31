Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, İngiltere’de de ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki kişide koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı aileden 2 kişide korona virüsü tespit ettik. Hastalar kontrol altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.