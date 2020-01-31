Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü, İngiltere’de de ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki kişide koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı aileden 2 kişide korona virüsü tespit ettik. Hastalar kontrol altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'de ilk koronavirüsü tespit edildi
31.01.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de iki kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : ingiltere,koronavirüs,
678501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678501.aspx
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