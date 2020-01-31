Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti.

Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

İngiltere, 2016'da Brexit kararı almıştı

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

İngiliz halkı Brexit’i kutlamak için Londra’da toplandı

İngiltere’nin yaklaşık 4 yıldır süren Avrupa Birliği çıkış serüveni, son saatlerini yaşıyor. Başbakan Boris Johnson’ın seçimleri kazanmasının ardından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı kesinleşirken, İngiliz halkı kutlama yapmak üzere sabah saatlerinde Parlamento binası önünde toplanmaya başladı.

Kutlamalara katılan Oliver Fally ise tutumlarının Avrupa Birliği’ndeki insanlara değil, tamamen Avrupa Birliği’ne olduğunu vurgularken, sözlerine ’’Özgürlük. Tek kelimeyle özgürlük. İtalyan, Alman veya Fransızlara karşı bir tutum değil bugün olan. Sadece Avrupa Birliği’ne karşı bir tutum ve karşı duruştur’’ şeklinde devam etti. İngiltere sokakları bugün sabah saatleri itibari ile bayraklarla donatılırken, birçok resmi bina İngiltere bayrağı rengine boyandı. Kutlamalar için sokaklara çıkan kalabalık ise yanlarında İngiltere bayrağı ve flamaları taşırken, süreçten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Kutlamalara katılan vatandaşlardan Elizbabeth Gray, durumdan memnun olduğunu belirtirken, ’’Brexit’e gittiğimiz için memnunuz. Bu olay ülkemiz için yeni bir başlangıç niteliğinde. Uzun bir süre boyunca bir hiç uğruna esir tutulduk. İlk olarak bu adım doğru bir karar, gerçekten çok heyecanlıyım. Gözle görülür bir şekilde yıllarca hatta daha uzun bir süre boyunca neler olduğunun farkındaydık. Umuyoruz ki Boris doğru olan şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Kutlamalara eşiyle birlikte katılan Robin Gray ise duygularını "30 yıl boyunca uluslararası ticaret ile ilgilendim. Bugün burada olduğum için çok memnunum. Çünkü bu ülkemiz için gerçekten güzel yeni bir başlangıç. Ben her zaman milliyetçi birisi olmuşumdur. Aslında yarın hiçbir şey değişmeyecek, katılmadan veya kurulmadan önce de biz geziyorduk. Bizim üstümüzde ülkemize haksız bir erişim hakkı vardı. İsteyen herkes sadece pasaportu ile gelebiliyordu" sözleriyle dile getirdi.

Kutlamaya katılan bir diğer kişi John Scott, "Sadece neyi tutup tutmayacağımıza biz karar vermek istiyoruz. Biz ırkçı insanlar değiliz. Irkçı değiliz. Global olmak istiyoruz, dünyanın geri kalanı ile beraber olmak istiyoruz, yeniden Afrika ile ticaret yapmak istiyoruz. Onların toplumuna yardım etmek istiyoruz. Belki onların bir topluluk oluşturmasına yardım edebiliriz. Bizim istediğimiz global şey de bu. Savaşa girmek yerine insanlara yardım etmek istiyoruz, bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler. Söylediğim gibi biz güçlü bir köprü olmak istiyoruz bunun ne kadar süreceğini bilemeyiz fakat bunu istiyoruz." açıklamalarında bulundu.