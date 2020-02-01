Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de petrol sahalarında varlığını sürdüren ABD güçleri, yakın zamanda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden lojistik ve askeri ekipmanlar sevk etmişti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu, Deyrizor ve Haseke illerinde bulunan en büyük iki üssünü genişletmek için harekete geçti.

ABD'nin Suriye'deki en büyük üssü Deyrizor Ömer petrol sahasında yer alırken, ikinci en büyük üssü Tel Beyder ise Haseke'nin kuzeybatısında bulunuyor.

Ömer sahasındaki üs genişletme kapsamında çok sayıda iş makinesi, üssün yanındaki alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Tel Beyder'deki çalışmalar kapsamında ise ABD güçleri, ilk olarak üssünün yanındaki araziyi satın aldı.

ABD'nin üs genişletme çalışmaları, YPG/PKK'nın yardımıyla başladı

İnşaat malzemeleri ve araçları taşıyan çok sayıda kamyon, yakın zamanda üsse girerek çalışmalara başladı.

Kaynaklar, ABD'nin üs genişletme çalışmalarına terör örgütü YPG/PKK'nın yardımıyla başladığını belirterek çalışmaların Rusya-ABD gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çekti.

ABD askerleri, geçen ay, Haseke ilindeki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu dört kez kesmiş ve geri dönmelerine sebep olmuştu.

ABD, petrol sahalarında varlık gösteriyor

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da takviyeler gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.