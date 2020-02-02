Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye’deki en büyük üssü Deyrizor Ömer petrol sahasında yer alırken, ikinci en büyük üssü Tel Beyder ise Haseke’nin kuzeybatısında bulunuyor. Ömer sahasındaki üs genişletme kapsamında çok sayıda iş makinesi, üssün yanındaki alanda çalışmalarını sürdürüyor. Tel Beyder’deki çalışmalar kapsamında ise ABD güçleri, ilk olarak üssünün yanındaki araziyi satın aldı.

İnşaat malzemeleri ve araçları taşıyan çok sayıda kamyon, yakın zamanda üsse girerek çalışmalara başladı. Kaynaklar, ABD’nin üs genişletme çalışmalarına terör örgütü YPG/PKK’nın yardımıyla başladığını belirterek çalışmaların Rusya-ABD gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çekti. ABD askerleri, geçen ay, Haseke ilindeki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu dört kez kesmiş ve geri dönmelerine sebep olmuştu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.