Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti.
Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı
02.02.2020 - 09:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 6 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad,rejim,elbab,
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