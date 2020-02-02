Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti.