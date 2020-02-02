Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen, basına yaptığı açıklamada, "Dün gece acil toplantı yaptık ve koronavirüs riski normale dönene kadar Çin vatandaşlarına sınır kapısında vize vermeme kararı aldık." dedi.

Momen, Bangladeş'te çalışan Çinlilere en az bir ay ülkeyi terk etmemeleri talimatı verildiğini söyledi.

Bangladeş'i ziyaret etmek isteyen Çin vatandaşlarının, detaylı tıbbi raporlarla ülkenin Pekin Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunabileceklerini belirten Momen, "Dostane ilişkiler ve ikili ticaret temeline dayanarak, Çin vatandaşlarına uzun zamandır ülkeye girişte (havaalanında) vize veriyorduk ancak durum şimdi farklı." diye konuştu.

Güney Kore'den Hubey'den gelen yabancı ülke vatandaşlarına geçici seyahat yasağı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, son iki haftadır Çin'in Hubey eyaletinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, virüse karşı önlemleri tartışmak üzere düzenlenen toplantıda, söz konusu giriş yasağının, salı günü uygulamaya gireceğini belirtti.

Hubey'den dönen Güney Korelilerin 14 gün karantina altında kalmalarının gerekeceğine dikkati çeken Chung, yabancı ülke vatandaşlarına yönelik güneydeki Jeju adası için vizesiz seyahat programının da geçici olarak askıya alınacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı14 bin 380'e yükselmişti.