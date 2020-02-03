Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.
BM: Libya krizine çözüm amacıyla askeri komite toplantısı Cenevre'de başlayacak
03.02.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler,Libya krizi,BM,
679131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679131.aspx
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