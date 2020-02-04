Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili bu toplantıda, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Plana şu: Kudüs İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edilecek. Trump’a göre bu, bağımsız bir Filistin devleti için son şans. Bu açıklamalar sonrası Türkiye başta olmak üzere İslam âleminden sert tepkiler geldi. Ardından da Filistin halkı ayaklandı. Filistinliler, Batı Şeria’nın güneyindeki el-Halil şehrinin kuzey girişinde eylemler başlattı. İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Lastik yakan göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Artık dayanacak gücü kalmayan askerler, gençlerden eylemlerine ara vermelerini istedi. İsrailliler “On dakikalık bir mola vermek istemez misiniz? Siz gidin biz de gideceğiz, yoksa burada kalırız” dedi. Gençler bu talebi reddederek direnişlerine devam etti.