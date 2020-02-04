Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, geçtiğimiz ay Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing tipindeki yolcu uçağını füzeyle vurdu. Düşen uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ardından açıklama yapan İran, uçağı yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran hükûmetinin, ölen her yolcunun ailesine 80 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. İnsan hayatının parayla ölçülemeyeceğini belirten Zelenskiy “80 bin dolar yeterli değil. Uluslararası mahkemelere başvuracağız. Biz ve Ukrayna Hava Yolları yardımda bulundu. İran daha da fazla bulunacak” şeklinde konuştu.



DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTU: FÜZE GÖRDÜK!

Bu arada Ukraynalı bir YouTube kanalı düşen uçağın pilotuyla kule arasında geçen diyalogların ses kaydını yayınladı. Kayıtta pilot gökyüzünde ışıklar gördüğünü söylüyor. “Burası aktif bir alan mı? Füze gibi ışıklar var. Neler oluyor?” diyor. Kule, “Bize hiçbir şey bildirilmedi. Işık nasıl?” diye soruyor. Pilot, “Bu bir füzenin ışığı” cevabını veriyor. Ses kaydının yayınlanmasına tepki gösteren Tahran yönetimi, Ukrayna ile artık düşen uçakla ilgili bilgi paylaşmama kararı aldı.