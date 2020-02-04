Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahliye işlemi için dün akşam Çin'deki Uluslararası Vuhan Tianhe Havalimanı'na hareket eden AirAsia uçağı, bugün yerel saatle 05.57'de Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.

Çin'in koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlama amaçlı uçağa yüklenen 500 bin lastik eldiven de Vuhan'daki sağlık yetkililerine teslim edildi.

Vuhan'dan tahliye edilen 107 Malezyalı, sağlık kontrolüne tabi tutulduktan sonra iki hafta boyunca karantinada kalacak.

Malezya'nın bu hafta içinde Vuhan'daki diğer vatandaşlarını da ülkeye getirmesi bekleniyor.