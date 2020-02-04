MSB: "PKK/YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."
PKK/YPG'den Afrin'de iki okul ve bir camiye saldırı
04.02.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "PKK/YPG terör örgütü, Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı."
Etiketler : MSB,
679321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679321.aspx
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