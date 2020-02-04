Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Borgu bölgesinde motosikletle gelen kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı ve 20 kişi kaçırıldı.

Yetkililer, kaçırılan kişilerin bulunması için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Mangu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.