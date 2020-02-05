Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (2019-nCoV), şu anda dünya çapında 28 ülke ve bölgeye yayıldı. Dün itibarıyla 20 bin 696 onaylı vaka ve 427 ölüm rapor edildi. Virüs bulaşanlardan 2 bin 788 kişinin durumu ciddi. Bunların hastalıktan kurtulabilmelerine pek ihtimal verilmiyor. 632 kişinin ise iyileştiği belirtiliyor. Toplam şüpheli sayısı ise 23 bin 214. Koronovirüsten ölenlerin 425’i Çin ana karasında meydana geldi. Çin’e bağlı Hong Kong özerk bölgesiyle Filipinler’deki ölüm vakalarıyla toplam ölü sayısı 427 oldu.



BELÇİKA VE MALEZYA’DA...

Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur’a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Malezya’da da bir kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Çin’in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman “Evden dışarı çıkmak yasak. Zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıktığımızda ise maske zorunlu” dedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde maske takmayanların darbedilip gözaltına alındığı görüldü.



OLİMPİYATLAR N’OLACAK?

Öte yandan; Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koronavirüsün bu yaz Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı etkilemeyeceğini söyledi. Abe, salgına karşı gerekli bütün tedbirleri alacaklarını vurguladı.



ON GÜNDE YAPILAN HASTANEDE ALARM

Hastaların on günde inşa edilen bin yataklı Huoshenshan Hastanesine nakilleri devam ediyor. Hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderildi. Sağlık ekibinin çoğu, daha önceki SARS salgınında görev yaptı. Binanın yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlendi. Hastanede ayrıca 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. İHA



Türkiye’de maskeye gerek yok

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap “Ülkemizde şu anda koronavirüsle ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. Dolayısıyla Türkiye’de koronavirüs için maske ile gezmeye gerek yok” dedi. Prof. Dr. Alpay Azap, hâlen en fazla vaka sayısı ve ölümün Çin’de olduğuna dikkati çekti. Çin’in uyguladığı karantina tedbirlerinin başka ülkelerde vaka görülme riskini azalttığına değinen Azap, şöyle devam etti: Son iki hafta içinde Çin başta olmak üzere Güneydoğu Asya’da bulunmuş kişilerin sayıca fazla olabileceği mekânlarda, havalimanları, limanlar, turistik mekânlarda maske takılabilir” ifadelerini kullandı.



3 bin 500 yolcu karantinaya alındı

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından karantinaya alındı. Gemideki 3 bin 500 kişiye virüs şüphesiyle test yapılacak. Gemiden Hong Kong’da inen ve daha sonra virüs taşıdığı anlaşılan yolcunun, daha önce Japonya’nın Kagoshima Limanı’nda karaya çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Yetkililer, ayrıca Okinawa’da gemiden inen 10 kişilik grubun Hong Kong-lu yolcu ile daha önce temas kurup kurmadığını belirlemeye çalışıyor.Burak Ersoy TOKYO İHA



Koronayı keşfetti virüse yakalandı

Geçtiğimiz aralık ayında koronavirüsü tespit eden Çinli göz doktoru Li Wenliang’ın yetkililer tarafından susturulduğu öne sürüldü. Amerikan basınına göre; 30 Aralık’ta koruyucu giysi kullanılması gerektiğini yazan doktor Li, yedi vakayı tespit etti ancak “yanlış iddialarda bulunmakla” suçlanarak dikkate alınmadı. Li, ocak ayındaki paylaşımında, hastalığa yakalandığını belirtti. Genç doktorun anne ve babasına da virüs bulaştığı öğrenildi.