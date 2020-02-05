Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven sorununun yaşandığı bölgeleri terk eden siviller, aile bireylerini ve eşyalarını alarak Türkiye sınırına akın ediyor. Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon kasalarında yolculuk ederek güvenli bölgelere gidiyor. Güvenli bölgelere sığınan siviller, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ailesi ile evlerini terk etmek zorunda kalan gençlerden biri, “Nereye gideceğiz insanlar perişan halde. Bizi bırakın kendi başımızın çaresine bakalım. Yeter diyorum ailemiz bir yerde biz bir yerdeyiz. Hiçbir şey yok, odun yok, ekmek yok, yeter artık bıktık” ifadelerini kullandı.