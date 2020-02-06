ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından aklandı.
Trump, Senato'daki azil oylamasında 'görevini kötüye kullanmak' suçlamasından aklandı
06.02.2020 - 00:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil oylamasında "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamasından aklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Donald Trump,ABD,azil süreci,
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