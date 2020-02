Türkiye Gazetesi

Paterson Polis Teşkilatı’nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora için Paterson Belediyesinin 228 yıllık tarihî binasında yemin töreni düzenlendi.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri ile Paterson yönetiminden üst düzey yetkililerin de katıldığı tören, Amerikan millî marşı ve dua ile başladı.



Müdür Baycora, burada yaptığı konuşmada, Paterson’un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika’dır” dedi. Paterson’a hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli hâle getirmek için çok çalışacağını söyledi. Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.



MUSHAF-I ŞERİFE EL BASARAK YEMİN ETTİ

Eskişehir’de doğan ve küçük yaşta Amerika’ya giden İbrahim Mike Baycora, New Jersey Rutgers Üniversitesi’nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı’na katıldı. Müdürlük görevine de mukaddes kitabımıza el basarak başladı.