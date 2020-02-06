Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin Bangkalan bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, 636 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
06.02.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
679574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679574.aspx
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