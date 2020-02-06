Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin Bangkalan bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, 636 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.