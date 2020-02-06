Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AP’nin “Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler” başlığıyla Brüksel’de 16’ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü. Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD/YPG’nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı. Konferansta, HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.