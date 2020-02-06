Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyt Lahiya beldesinde yer alan 40 metrekarelik evin, ne bir mutfak veya banyosu ne de kışın soğuk ve yağmurdan, yazın ise sıcaktan koruyan bir çatısı bulunuyor. Çatı görevini görmesi için kumaş ve tentelerin kullanıldığı evde ısınmak ve yemek pişirmek için ise ateş yakılıyor. Filistinli anne Saide Subh, yağmur sularının içeriye dolduğu 15 metrekarelik odada çocuklarını ısıtmak için ateş yakmak zorunda kaldıklarını ve yaşları henüz küçük olan yavrularını ateşten korumak için her an teyakkuzda olduğunu söylüyor. Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamanın “boğazında bir yumru” olduğunu anlatan Filistinli anne, 8 kişinin yaşadığı bu evde sadece 3 battaniye bulunduğunu söyledi.