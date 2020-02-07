Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan yabancı paralı askerler genelde basından uzak tutulsa da sosyal medyadaki paylaşımlar olayın gerçekliğini ortaya koyuyor. Başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan 2019’da saldırı emri veren Hafter, vadettiği “hızlı ve kesin” zafere aylar geçmesine rağmen ulaşamayınca bölgesel müttefiklerinin desteğiyle yurt dışından paralı askerlerle anlaşmaya başladı. Hafter, Libya’ya getirdiği Çadlı silahlı isyancı gruplar, Sudan’ın karanlık sicile sahip Cancavid milisleri ya da Rus Wagner Grubundan paralı askerleri medyanın gözünden uzak tutmaya çalışıyor.

Ancak sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan görüntüler, Hafter saflarında savaşan yabancı paralı askerleri ifşa ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Libyalı silahlı grupların logosunu taşıyan araçların içinde görülen silahlı siyahi Afrikalıların, Libya Arapçası dışında bir dil konuşması dikkati çekiyor.



İŞ VAADİYLE LİBYA’YA GETİRİYORLAR

Birleşmiş Milletler uzmanlar raporu da Libya’da Hafter saflarında savaşan paralı askerler gerçeğini ortaya koymuştu. Raporda, uyrukları, aidiyetleri ve sayılarıyla tespit edilen yabancı paralı askerlerin çoğunun Sudan ve Çad’dan geldikleri vurgulanmıştı. Sudan’ın başkenti Hartum’da 28 Ocak’ta düzenlenen gösteride de Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) merkezli Black Shield güvenlik şirketinin, gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen’deki askerî kamplara göndermesi protesto edildi. Hafter, Körfez ülkelerinin finansmanıyla Çad, Sudan ve Nijer’den getirdiği paralı askerlerin yanı sıra Rus Wagner şirketinden de yardım alıyor.



KREMLİN ‘ŞEFİ’NİN ASKERLERİ

Paralı askerlerle Libya’ya müdahalesi en çok tartışılan grup olan Wagner Şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın, Kremlin Sarayının yemek işini yönettiği için “Şef” lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait. Bloomberg’in haberinde, Wagner’in Libya’ya yaklaşık 1.400 savaşçı getirdiği, ayrıca 25 Rus pilotun Hafter birliklerine eğitim verdiği, Libya semalarında yenilenmiş Rus Sukhoi-22 tipi savaş uçaklarıyla göreve çıktıkları aktarıldı. Fransız Le Monde gazetesi, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup yabancı savaşçıların masraflarını Suudi Arabistan’ın üstlendiğini yazdı.



BAE ZOR DURUMA DÜŞTÜ

Tazminat ödeyecek

Güvenlik görevlisi olma vaadiyle Libya’ya götürülen, şikâyetler üzerine Sudan’a geri gönderilen gençler Birleşik Arap Emîrliklerine ait Black Shield güvenlik şirketinin yetkilileriyle Sudan’da tazminat için görüştü. Sudan basınına göre, görüşmede Türkiye’ye ilişkin ifadeler de kullanıldı. Görüşmede alınan ses kaydına göre, şirketin yetkilisi gençlerin Sudan’a dönmesinin ardından basına konuşması ve bunun Türkiye’de ile Katar medyası tarafından gündeme getirilmesi BAE’yi zor duruma soktu. Sudan’daki yoksulluk sebebiyle para kazanmak için yurt dışında iş arayan gençler aylık 500 dolar (2.980 TL) maaş karşılığında önce BAE’ye çölde askerî eğitime alınan gençler savaş bölgelerine gönderilecekleri söylenmeden isyancı Halife Hafter’in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumak için Libya’ya gönderildi. Durumun ortaya çıkması üzerine gençlerin aileleri Sudan’ın başkenti Hartum’da son 1 haftadır gösteriler düzenliyor. Yasa dışı bir şekilde Hafter’in hizmetine verilen Sudanlı gençler, güvenlik şirketinin temsilcisine kişi başı 30 bin dolar (178,5 bin TL) tazminat talep ettiklerini bildirdi. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ülkenin Orta Doğu’daki saldırgan dış politikasını yöneten isim olarak biliniyor. Zayed’in sahibi olduğu Black Shield şirketi ise gençlerin kandırıldığı iddialarını reddediyor.



LİBYA’DA BAE KARŞITI GÖSTERİ

Birleşik Arap Emîrliklerinin darbeci Hafter’e destek vermesi, Libyalılar tarafından protesto edildi.