Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora’ya tebrik mesajları yağıyor. Kafkaslardan Eskişehir’e, oradan da 1960’larda ABD’ye göç eden Karaçaylı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Bayçora, şöyle devam etti: Üniversiteden kimya mühendisliği dalında iki diploma ile mezun oldum. Mühendis olarak ise başladım. Polis olmak asla arzuladığım bir şey değildi. Gençliğimde bir kavgaya karışmıştım. Bana hakkaniyetli davranılmadığını hissettim. İşte bu, beni polis olmaya teşvik etti. Törende üzerine yemin ettiğim Kur’ân-ı kerimin benim için ayrı bir önemi var. Çok sevdiğim büyükannem ve dedeme aitti. Onlar okur ben çocukken dinlerdim. Böyle büyüdüm. Üzerimde çok büyük etkisi vardır. Türkiye’yi çok seviyorum. Bu yıl gitmeyi planlıyorum.