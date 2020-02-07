Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de içerisinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak düştü. Alaska’nın Bethel şehrinden Kipnuk köyüne gitmek üzere yola çıkan Piper PA-32 tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Alaska’nın Tuntutuliak bölgesinde bulunan uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği, sağ kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.