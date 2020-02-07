Çin’den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636’ya yükseldi. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin’in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor. Şehirde koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.
Wuhan'da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor
07.02.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,wuhan,koronavirüs salgını,
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