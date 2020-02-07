Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.
Hafter, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu
07.02.2020 - 20:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,havalimanı,
679930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679930.aspx
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