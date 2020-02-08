Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği mülakatta, skandal ifadeler kullandı. Federal çözüme kısa zamanda varılamazsa bölünmüşlüğün kalıcı hâle geleceğini “de facto Türkiye iline dönüşebileceklerini” savunan Akıncı, “Türkiye’nin Kırım tarzı ilhak ihtimalini” soran gazeteciye “Bu korkunç olur” karşılığını verdi. Bu ihtimalin “Türkiye’nin kendi çıkarlarına da aykırı” olduğunu öne süren Akıncı, Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini vurguladı. Hükûmetin faturalarını ödeyen Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirten Akıncı, bunu başarabilmek için de Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyacı olduklarını iddia etti.



GÜNEYE SEMPATİM VAR

KKTC Cumhurbaşkanı, “Bölünmüşlük konusunda genç kuşaklarımız her yıl daha konsolide oluyor” derken güneyde doğmuş olan kendisiyle eşinin Kıbrıslı Rumlarla daha duygusal ilişkilerinin bulunduğunu deşifre etti.



RUM BASINI ÇOK MUTLU

Akıncı’nın sözleri Rumlarda sevinçle karşılandı. Rum basını mülakata ilişkin “Mustafa Akıncı’nın cesur açıklamaları”, “Türkiye’ye bağlanmaya karşı mücadele ilan etti”, “Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Türkiye’nin boyunduruğu altında olmayı kabul etmedi”, “Linç kültürüne ilişkin mücadele” başlıklarını kullandı.