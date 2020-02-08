Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da koronavirüs sebebiyle karantina altına alınan ve dün 41 yolcusunun daha virüs taşıdığı anlaşılan gemideki bir yolcuya İHA ulaştı. Yokohama Limanı yakınlarında demirli bulunan gemide eşiyle birlikte bulunan Amerikan vatandaşı Matt Smith “Güverteye çıkan yolcuların maske takmaları ve birbirlerine bir metreden fazla yaklaşmamaları şart koşuldu. Yemekler günde üç defa kapıyı çalan mürettebat tarafından odaya getiriliyor. Her odaya ateş ölçüm cihazı dağıtıldı. Günde 3-4 defa kendi vücut ısımızı ölçmemiz istendi” dedi. Bu arada, Güney Kore’de bir kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 24’e yükseldi. İtalya’da da koronavirüs salgının başladığı Çin’in Vuhan şehrinden tahliye ettiği 56 vatandaşından birnde yapılan testlerin pozitif çıktığı bildirildi. İtalya’da sayı böyle üçe yükselmiş oldu. Burak Ersoy TOKYO İHA



SALGINI DUYURMUŞTU

Ölen doktorun eşi de hasta

Çin’de koronavirüs salgınını ilk duyuran ancak polis tarafından zorla susturulan doktor Li Wenliang (34), önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve bir çocuk sahibi olan Wenliang’ın ikinci çocuklarına hamile olan eşinin de virüsten etkilendiği öğrenildi. Li’nin anne ve babasının da aynı hastalık sebebiyle tedavi gördüğü aktarıldı. Çin halkı, doktorun ölümünden sonra üzüntü ve öfke dolu mesajları attı ve yetkililerden özür dilemeleri istendi. Li Wenliang, çok sayıda kişi tarafından ulusal kahraman ilan

edildi. Cenk Özkömür PEKİN İHA



Bütün yolculara termal kamera

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havalimanlarından ülkeye giren bütün yolcuların termal kameradan geçirileceği açıklamasının ardından, uygulama İstanbul Havalimanı’nda başladı. Pasaport geçişlerinin arkasına, transit geçiş noktalarına toplam altı kamera kuruldu. 24 saat boyunca görevlilerin bulunacağı termal kameralardan yurda giren bütün yolcular taramadan geçirilecek.

​Tuncer Cengiz İSTANBUL İHA