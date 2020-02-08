Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka sayısının 89'a çıkması nedeniyle Japonya’da kaygı oluşturan öldürücü korona virüsüne karşı Japon hükümeti acil önlem paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin iktidar partisi yetkilileriyle yaptığı görüşmede gündeme geldiği öğrenilen önlemler uyarınca limanlar ve havaalanlarında daha katı karantina tedbirlerinin uygulanması, virüsü test etme kapasitesi bulunan sağlık tesislerinin sayısının arttırılması ve kolay test kitlerinin dağıtımının hızlandırılması gibi adımlar atılacak.

Aşı için uluslararası işbirliği

Korona virüsüne karşı aşı ve ilaçların geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi noktasında çaba göstereceği belirtilen Japonya hükümetinin, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerini desteklemek için de kamu fonlarını kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

Ayrıca korona virüsü kaynaklı ağır semptomlara daha yatkın olan ve virüs taşıma ihtimali bulunan yaşlı kişilere, ek teşhis için farklı testler uygulanacak.