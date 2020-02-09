Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan ile ikinci kez görüştüğünü belirten Kırımoğlu, şunları söyledi: Savaş yüzünden toprağından edilen ve Ukrayna’nın farklı yerlerine dağılan Kırımlıların sorunlarını istişare ettik. Kırım konusunu dünya gündemine nasıl taşıyacağımızı konuştuk ve bu işte önceliğin Türkiye’de olmasını istedik. Tayyip Bey her türlü desteği vereceğini ifade etti. Kırım’dan ayrılmış ve topraklarını terk etmiş olan soydaşlarımız için Türkiye’nin bin konut yaptırma sözü var. 4-5 yıldır konuşuyoruz ve inşallah yakın zamanda Ukrayna’nın en büyük 5 bin kişilik camisini yapacağız. Tayyip Bey de çok sıcak bakıyor ve ilgileniyor bu projeyle. Bekir Keskin KİEV İHA