Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortalama rakımlar

Bhutan 3.280 metrelik ortalama rakım ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Nepal 3.265 metre, Tacikistan 3.186 metre ile Bhutan’ı takip ediyor.

Türkiye 1.132 metrelik ortalama rakım ile sıralamada 25. En düşük ortalama rakıma sahip ülke ise 1,8 metre ile Maldiv adaları, 15 metre ile Singapur, ortalama 28 metrelik rakım ile Katar.



Dünyanın en yüksek rakımlı şehri

Dünyanın yıl boyu kalıcı olarak yaşanan en yüksek yerleşim bölgesi, Peru’daki 5.100 metre yükseklikte bulunan La Rinconada şehri.



Deniz seviyesinin altındaki ülke Hollanda

Hollanda’nın yaklaşık yüzde 38’i deniz seviyesinin altında. En alçak noktası: Prins Alexanderpolder -7 metre; en yüksek noktası: Vaalserberg 327 metre



Dünyanın zirvesi

Çin’in Tibet bölgesi ile Nepal arasındaki Everest Dağı 8 bin 848 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımın görüldüğü nokta.



Dünyanın dibi

Filistin ve İsrail arasındaki Ölü Deniz ise 428 metrelik rakımla en düşük rakımın görüldüğü yer.



Osman Sağırlı