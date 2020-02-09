Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
09.02.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad,rejim,saldırı,
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