Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.
3 saatten fazla süren çatışmada çok sayıda evin yakıldığı belirtilirken, polis 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı
09.02.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.
Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kazakistan,
680248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680248.aspx
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