Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemideki 6 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Daha önce yapılan tetkiklerde 64 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 6 kişinin daha enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 70’e yükseldi. Japonya’daki toplam vaka sayısı ise 95 oldu.

GEMİDEKİ SALGIN DURDURULAMIYOR

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide ilk etapta 20 kişide, daha sonra da 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor.