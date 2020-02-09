Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Meteoroloji Dairesi, yarın daha fazla etkisinin artması beklenen kasırgaya karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.

Hızı saatte 110 kilometreye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar yarın tatil edildi.

Kasırga'nın pazartesi gece saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.