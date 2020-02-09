Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "Mavi Şapkalılar" diye adlandırılan destekçilerinin gösteri meydanlarından çekilmesinin ardından başkent Bağdat başta olmak üzere birçok kentte gösteriler yeniden hız kazandı.

Bağdat caddelerinde binlerce üniversite ve okul öğrencisi protestocuların kalesi olan Tahrir Meydanı'na yürüdü.

Ayrıca Kerbela, Babil, Necef ve Zikar başta olmak üzere ülkenin güney ve orta kesimlerindeki kentlerde meydanlar ve caddeler yeniden gösterilere sahne oldu.

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi ve "katil" olarak nitelendirdikleri Iraklı Şii politikacı Sadr'ın aleyhine sloganlar attı.

Iraklı aktivist Sabah Abduzzehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadr destekçilerinin çekilmesinin ardından Tahrir Meydanı'nda sükunetin hakim olduğunu belirtti.

Abduzzehra, Sadr destekçilerinin, ilk olarak gösteri alanlarını işgal etmek daha sonra aşamalı olarak gösterileri bastırarak tamamen sona erdirmeyi amaçladığını söyledi.

Sadr ve hükümet karşıtı gösteriler

1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı düzenlenen gösterilere ilk önce destek veren Sadr, ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi 3 Ocak'ta öldürmesinden sonra bu tutumunu değiştirmeye başladı.

Sadr, 24 Ocak'ta başkent Bağdat'ta "ABD'nin ülkedeki varlığına karşı" düzenlediği milyonluk gösteride, hükümet karşıtı gösterilerin askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Iraklı göstericiler ise Sadr'ın tutumunu değiştirmesini ihanet şeklinde yorumlayıp sert tepki göstererek, meydanları terk etmeyeceklerini bildirdi.

Sadr yanlıları, 5 Ocak'ta, Necef'teki gösterileri bastırmak için protestoculara müdahale etmiş, çıkan arbede sonucu 7 gösterici hayatını kaybetmiş ve 40 kişi de yaralanmıştı.

Necef'te yaşanan olaydan bir gün sonra da 6 Ocak'ta Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, Basra kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün hükümet karşıtı göstericilere, ülkenin siyasi işlerine müdahil olmamaları ve erken seçimler gerçekleşene kadar eylemlerine devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Sadr, "Mavi Şapkalılar" diye adlandırılan destekçilerine gösteri yapılan meydanlardan çekilmeleri ve protestocuların güvenliğinin emniyet güçlerine teslim edilmesi talimatı vermişti.