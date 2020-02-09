Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Ciara fırtınası, Hollanda'nın tamamını etkisi altına aldı.

Fırtına nedeniyle kara, hava ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Bazı bölgelerde tren raylarına devrilen ağaçlar ve oluşan hasarlar nedeniyle çok sayıda tren seferleri iptal edildi ve aksamalar yaşandı.

Amsterdam Schiphol ve Rotterdam havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi.

Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda Eredivisi Ligi'nde ve ülke genelindeki amatör maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Rotterdam Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kentte bulunan Kralingen ormanının güvenlik açısından ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Hollanda Kraliyet Turizm Vakfı sosyal medya hesabından gerekli olmadığı takdirde yolculuk yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bazı bölgelerde ise ağaçların arabaların üzerine düşmesi sonucu hasarlar oluştu.

Fırtınanın etkisinin yarın da devam etmesi bekleniyor.