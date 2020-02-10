Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Türkiye’nin KKTC’yi vilayeti yapacağı” yönündeki iddialarını değerlendiren uzmanlar, bunun seçim yatırımı olduğunu söyledi. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun “Akıncı, ‘Bakın Türkiye ensemizde, siz yardım edin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaştıralım’ mesajı verdi. ‘Sizin (AB, ABD) isteklerinizi ancak ben yerine getirebilirim’ dedi. Akıncı bizi temsil etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı kendisine gereken cevabı sandıkta verecektir.” ifadelerini kullandı.

Akıncı’nın, planlı bir oyun oynadığını belirten Atun, şunları söyledi: Akıncı, Türkiye’yi kötüleyerek sosyal medyadan destek bulmaya çalışıyor ve bir miktar buldu da. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ve sözcüsünün yaptığı açıklamalar tamamen dış odaklardan mali, istihbari, altıncı kol, medya ve siyasi destek almak amaçlı. Açıklamalar uluslararası terbiyeye, dostluğa aykırıdır.

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Akıncı’nın nisan ayında yapılacak seçimde “sol” oyları alabilmek için tribünlere oynadığını söyledi. Prof. Dr. Özgöker “Akıncı, seçilmemesi durumunda milliyetçi görüşleri olan Tahsin Ertuğruloğlu, Ersin Tatar veya Zorlu Töre gibi isimlerden birinin cumhurbaşkanı makamına oturacağı ve KKTC’nin 83. eyalet olarak Türkiye’ye bağlanacağı söylemiyle Batı’ya uyarıda bulunuyor. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere soykırım uygulayıp Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama, yani ENOSİS emelleri vardı. Bu plan Türkiye sayesinde çöktü. KKTC’nin egemenliği cumhurbaşkanlığı seçimi için malzeme yapılamayacak kadar hayati bir konudur. Nisan ayında Kıbrıslı Türkler bunun cevabını sandıkta verecektir” dedi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Emete Gözügüzelli, Akıncı’nın açıklamalarının Rum tezleriyle örtüşen bir duruş olduğunu söyledi.

Akıncı’nın 1975 yılında ABD’nin adada “ortak vatan, Türkiyesiz bir gelecek” çalışmaları kapsamında kurduğu ve yabancı istihbarat güçlerinin kontrol ettiği iki toplumlu eğitim komisyonunda eğitim gördüğünü ve görev aldığını aktaran Dr. Gözügüzelli, şöyle konuştu: 1974 Barış Harekâtı olmasaydı bugün Kıbrıs Türk’ü olmayacaktı. Akıncı haddini aşmıştır. Kendisine tevdi edilen görevi kötüye kullanmaktır. Özünü inkâr etmektir. Türk hükümetinin Kıbrıs Türkü’nün ulaştırma, eğitim, sağlık hatta maaşların ödenmesine kadar her alanda verdiği desteği görmezden gelmektir.

HAREKÂT OLMASAYDI KKTC OLMAZDI

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC ve Türkiye’nin her zaman bir ve bütün olduğunu belirterek “Esas korkunç olan, KKTC’nin en üst makamında oturan Akıncı’nın kör bir ideolojik saplantıyla yaptığı açıkladır. Barış Harekâtı olmasaydı bugün KKTC de olmayacaktı. Ana vatan Türkiye ve Türk Ordusu Kıbrıs Türkü’nün bedenindeki kandır, candır ve Kıbrıs Türkleri, Türk milletinin mensubu olmaktan daima kıvanç duymaktadır” dedi.