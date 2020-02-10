Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı eski diplomat Emir Musevi, Suriye’deki çatışmalar sırasında esir alınan bazı DEAŞ militanlarının Suriye rejimi güçlerinin saflarına katıldığını söyledi. Musevi, şunları kaydetti: Suriyeli gençlerden oluşan bazı DEAŞ’lı esirler Suriye ordusunun saflarında Deyrizor’un kurtarılmasında yer aldı. (Suriye rejimi) bu güçlerden Suriye topraklarını kurtarmak için istifade etti” dedi.

Bütün dünyanın mücadele ettiğini söylediği DEAŞ şimdiye kadar sürekli desteklendi. DEAŞ ile savaşan PKK, ele geçirdiği yerlerde zora düşünce ilk olarak DEAŞ’lıları saldı. ABD, DEAŞ’lıları Rakka’dan kaçırdı. Esad rejimi ve DEAŞ, birçok kez muhaliflere karşı sahada toprak kazanımı elde etmek için taktik iş birliği yaptı.

2016’nın başında DEAŞ, Azez-Cerablus hattında muhaliflere terör örgütü YPG/PKK ile eş zamanlı saldırmış, rejimin müttefiki Rusya, YPG/PKK’ya hava desteği sağlamış, böylece DEAŞ’ın önünü açmıştı.

Benzer şekilde rejim, Ekim 2017’de Hama’nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ’lı teröristlere yol açarak, İdlib’de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya’nın muhaliflere ve rejim karşıtı askerî gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Öte yandan Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Hol kampında tutulan DEAŞ’lı teröristler ve göçmenlerin Irak’a getirileceği bildirildi. Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Duberdani, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın yaklaşık 32 bin kişinin yaşadığı Hol kampındaki DEAŞ’lı teröristler ve göçmenlerin Irak’a getirilmesi için çadır kampı kurulumuna başladığını duyurdu.