Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Çin anakarasında 811, Hong Kong ve Filipinler’deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813’e ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cumartesi günü 89 ölüm, 2 bin 656 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam vaka sayısının ise 37 bin 198’e çıktığını bildirdi. Koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 188 bin 183’e yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 813’e yükselmesiyle salgının yol açtığı can kaybı, SARS’ı geride bırakmış oldu. 2002-2003 yıllarında meydana gelen SARS virüsü kaynaklı salgında dünya genelinde 774 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin sınırları dışında koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 300’ü geçerken Çin dışında hastalığın en çok görüldüğü ülke ise 90 vaka ile Japonya oldu. Bu arada, Yokohama limanında karantina altına alınan gemideki altı kişinin daha koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Bununla 3 bin 700 kişilik gemide enfekte olanların sayısı 70’e yükseldi.

Cenk Özkömür PEKİN İHA



İSPANYA’DA YENİ VAKA

İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, Mallorca bölgesinde koronavirüs taşıdığı şüphesiyle dört kişiye yapılan testlerin ardından bir kişide virüse rastlandığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde koronavirüs kaynaklı vaka sayısı ikiye yükselmiş oldu. Ülkede ilk vaka, 1 Şubat’ta Kanarya Adalarında görülmüştü.



ÇİN BAŞKONSOLOSU’NDAN AÇIKLAMA:

Yemekte yarasa yemeyiz

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs salgınına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasının kesinlikle Çin mutfağında bulunmadığını açıkladı. İnternette dolaşan videonun 2016 yılında Çin dışında bir yerde çekildiğini aktaran Wei “Koronavirüse karşı iki haftadır eşi benzeri görülmemiş tedbirler uyguladık. İyi neticeler elde etmeye başladık. İyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Bu virüsün özelliği, yüksek oranda bulaşıcı fakat öldürücü etkisi düşük olmasıdır. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi yüzde 2,1 oranındadır’’ diye konuştu.