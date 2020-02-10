Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.
Esad rejimi Halep’i vurdu: 17 ölü
10.02.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
680401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680401.aspx
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