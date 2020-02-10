Moskova-Larnaka seferini yapan ve 85 kişiyi taşıyan yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomlarını göstermesi sonucu uçakta bulunan 20 yolcu ve mürettebatın gözlem altına alındığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşadığı ifade edilen Çinli kadının birkaç gün önce Çin'i ziyaret ettiği, Larnaka Havaalanı'na iniş sonrasında ön ve arka koltuklarında yer alan 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altına alındığı ifade edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde koronavirüs şüphesi
10.02.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Larnaka Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomları göstermesi üzerine 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,koronavirüs,
680515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680515.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER