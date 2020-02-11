Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, 125 seçim bölgesinden 118’inde en fazla oy alan adayların belirlendiğini açıkladı. Penahov’un 118 seçim bölgesiyle ilgili açıkladığı resmî olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanı olduğu YAP, Millî Meclis’te 65 sandalye kazandı. Sonuçlara göre 43 bağımsız aday milletvekili olurken, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı. Penahov, 7 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimle ilgili şikayetlerin bulunduğunu, bu bölgelerle ilgili sonuçların araştırmalar yapıldıktan sonra açıklanacağını belirtti. Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 47,81 oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019’da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almasından sonra Azerbaycanlılar, Millî Meclis üyelerini belirlemek için altıncı kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 299’u kadın bin 314 aday yarışmıştı.