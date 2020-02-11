Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs havacılık sektörüne ciddi zararlar vermeye başladı. Virüsten ölümlerin bildirildiği 20 Ocak’tan itibaren Çin odaklı uçuş kapasitelerinde 1,4 milyon yolcu azaldı. En yoğun uçuşların yaşandığı Tayland ve Çin arasında 200 bin yolcu uçuşunu iptal etti. Uçuçlarda en göze çarpan düşüşler; Endonezya (% -92), Singapur (% -89), Hong Kong (% -80) ve Amerika Birleşik Devletleri (% -86) oranında gerçekleşti. Çin’in en büyük üç havayolu, uluslararası kapasiteyi dört hafta öncesine göre haftada yarım milyondan fazla azalttığını duyurdu. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan 27 yabancıda koronavirüsü tespit edildiğini, 2’sinin öldüğünü duyurdu. Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909’a yükseldi. Ölümlerin 871’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşandı. Çin dışındaki ülkelerde de virüs vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. İngiltere’de 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı 8’e yükseldi.