Afganistan Savunma Bakanlığı, başkent Kabil’de bulunan Marşal Fehim Ordu Akademisi yakınlarında bir canlı bombanın kendini patlattığını bildirdi. Yerel saatle 06.50 sularında meydana gelen patlamada 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise 12 kişinin yaralandığını duyurdu.
Afganistan’da intihar saldırısı: 5 ölü
11.02.2020 - 09:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.
Etiketler : Afganistan,
680628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680628.aspx
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