Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 8 Ocak’ta İran’ın Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 109 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti.

ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını Ocak ayı sonunda 64 olarak açıklamıştı.

Öte yandan ABD, İran’ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü ifade etmişti. İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu