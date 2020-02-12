Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasına göre, Hafter güçleri bir yerleşim bölgesinde Trablus Üniversitesi yakınlarında füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu bölgede maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.
Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 5 yaralı
12.02.2020 - 16:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği füze saldırısında 5 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Libya,hafter güçleri,
680903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680903.aspx
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