Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasına göre, Hafter güçleri bir yerleşim bölgesinde Trablus Üniversitesi yakınlarında füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu bölgede maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.