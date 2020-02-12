Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 cami için bomba ihbarı yapıldığı açıklandı. Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti. Üç kentteki camilerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.