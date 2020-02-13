Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Esad rejiminin İdlib’de TSK’yı hedef alan hain saldırısının ardından gözler Ankara-Moskova hattındaki görüşmelere çevrilirken müzakerelerden henüz somut bir sonuç alınamaması ABD’yi harekete geçirdi. Girişimlerine hız veren Washington yönetimi, İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonrasında Türkiye’ye destek mesajları verdi. ABD, Esad rejiminin saldırısında şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileklerini iletti. İdlib’de meydana gelebilecek muhtemel bir mülteci akınına karşı ABD, Türkiye’nin tezlerini destekleyen açıklamalar yapmaya başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i “istikrarsızlaştırıcı saldırıya verilecek cevapla ilgili olarak atılacak adımların koordinasyonu” için Ankara’ya gönderdiğini belirtti.



SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Pompeo’nun açıklamalarının ardından apar topar Ankara’ya gelen James Jeffrey ve beraberindeki heyet dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Jeffrey, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğu mesajını Türk muhataplarına yüz yüze iletirken görüşmelerde İdlib’de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı kapsamında Türk askerinin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

Uzmanlar, Suriye’nin ana damarları olan iki otoyolun kesiştiği İdlib’in ABD için de çok kritik önemi haiz olduğuna dikkat çekerken bölgenin tamamen Esad rejiminin, dolayısıyla Rusya’nın kontrolüne girmesinin ABD’nin istemediği bir senaryo olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, terör örgütü PKK-PYD konusunda Türkiye ile gerginlikler yaşayan ABD’nin asıl hedefinin Ankara ve Moskova arasındaki ‘İdlib krizini’ fırsata çevirerek Türkiye’yi Rusya’dan uzaklaştırmak olduğunu dile getiriyor.



Amerika rejimi vurdu

ABD savaş uçakları, Haseke’de Esad güçleriyle yaşanan ve bir kişinin öldüğü gerginliğin ardından rejime ait iki askerî noktayı vurdu. ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Beşşar Esad güçleriyle yaşadıkları arbedede bir rejim unsurunu öldürdü.

Rejim yanlısı çok sayıda “Şebbiha”, dün sabah saatlerinde Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı. Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD’li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti. Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke şehir merkezine dönerken sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

Olayın ardından Haseke’deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD’ye ait iki savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin iki askerî noktasına saldırı düzenledi. ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.



ABD, PETROL SAHALARINDA

ABD güçleri, geçen hafta Haseke’de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın iki yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı. ABD, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla harekât bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. YPG/PKK’ya desteğini sürdüren ABD güçleri, hâlihazırda Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askerî noktada varlık gösteriyor.



ABD’nin videosuna Ruslar’dan YPG’li cevap

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, “Gözler İdlib’in üzerinde” başlıklı bir video paylaşarak “Türkiye’nin yanındayız” vurgusu yaptı. ABD’nin bu paylaşımına Rusya’dan cevap gecikmedi. Pentagon’un terör örgütü YPG için 200 milyon dolarlık fon talep ettiğine dikkat çekilen Twitter paylaşımında,

Türkçe “Takdiri size bırakıyoruz” denildi.