Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsü kamyona çarptı. Kaza sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, çift katlı otobüsün kamyona çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ve yolcu otobüsünde en az 45 yolcu bulunduğunu belirtti. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.
Hindistan’da feci kaza: 13 ölü, 30 yaralı
13.02.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,trafik kazası,
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