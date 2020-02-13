Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Diyala vilayetine bağlı İran sınırındaki Hanekin ilçesinde yer alan Bahartaze köyünde gece saatlerinde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, olayın ardından bölgeye gelenlere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada yaralanan 12 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yaralılar arasında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğu, saldırı sonrası operasyon başlatıldığı öğrenildi.