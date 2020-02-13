Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkmasının ardından bin 368 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle tahliyeler devam ederken, Çin’de tahliye talep eden toplam 113 Ukrayna vatandaşı olduğu duyuruldu. Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, “Bugün itibariyle, sadece Hubey eyaletinden tahliyesini isteyen 53 kişi var” ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanı sıra, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Andrey Skipalskiy tarafından da bir açıklama yapılarak, 60 Ukrayna vatandaşının Wuhan şehrinden tahliyesinin planlandığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan başka bir açıklamada ise Japonya’da korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan gemide korona virüsü kapan 2 Ukraynalının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.